В правительстве не поддержали законопроект о снижении пенсионного возраста

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3 марта 2021, 07:21 Источник: ТАСС

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект по снижению пенсионного возраста. Снизить повышенный с 1 января 2019 года пенсионный возраст выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин с 65 и 60 лет до 61 года и 56 лет соответственно предлагал сенатор Василий Иконников.

Об отрицательном заключении кабмина сообщает ТАСС. Законопроект также предусматривает снижение трудового стажа для досрочного выхода на пенсию с 42 и 37 лет до 38 и 33 лет соответственно. И еще документ снижает требования к возрасту для получения социальной пенсии по старости с 70 и 65 лет до 66 лет и 61 года мужчин и женщин соответственно.

Как объяснили свое решение в правительственной комиссии, поэтапное повышение пенсионного возраста "в долгосрочной перспективе позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию, и обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к складывающимся демографическим условиям".