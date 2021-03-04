В ЕС заявили, что белорусы лишены права на справедливый суд

В Евросоюзе выразили возмущение приговорами закрытого судебного заседания в Минске журналистке Екатерине Борисевич и врачу Артему Сорокину.
В коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы говорится, что «белорусы слишком долго были лишены своих основных свобод, включая свободу выражения мнений и информации, а также самых основополагающих прав, таких как право на прозрачное и справедливое судебное разбирательство».
В этой связи Европейский союз «продолжит активно поддерживать усилия, направленные на сбор доказательств пыток и репрессий в Белоруссии».
Ранее сообщалось, что в Белоруссии задумались об экстрадиции Тихановской.
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