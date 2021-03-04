В ЕС заявили, что белорусы лишены права на справедливый суд

Аргументы Недели → В мире 13+

4 марта 2021, 11:20 Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

В Евросоюзе выразили возмущение приговорами закрытого судебного заседания в Минске журналистке Екатерине Борисевич и врачу Артему Сорокину.

В коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы говорится, что «белорусы слишком долго были лишены своих основных свобод, включая свободу выражения мнений и информации, а также самых основополагающих прав, таких как право на прозрачное и справедливое судебное разбирательство».

В этой связи Европейский союз «продолжит активно поддерживать усилия, направленные на сбор доказательств пыток и репрессий в Белоруссии».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задумались об экстрадиции Тихановской.