В Белоруссии задумались об экстрадиции Тихановской

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2 марта 2021, 20:57 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Политический кризис в Белоруссии до сих пор не разрешён. Проблемы всплывают за проблемами. На этот раз представители режима Лукашенко задумались об экстрадиции Тихановской, возможно победившей на выборах президента в начале августа 2020 года.

Напомним, что именно тогда по данным ЦИК, Лукашенко якобы набрал более 80% голосов, хотя большая часть населения РБ утверждала обратное. Вероятная незаконность победы Александра Григорьевича вызвала масштабные протесты и волнения по всей стране. Бунты продолжались вплоть до конца 2020 года, но уже в начале 2021-го они поубавились. Более того, недавние речи Тихановской о проигрыше ударили по боевому духу оппозиционеров.

Светлана Тихановская на митинге. AP - Sergei Grits

Сейчас же Лукашенко и его администрация намерены привлечь Тихановскую к уголовной ответственности, и это не удивительно. Оппозиционный политик, находящаяся в Европе, обвиняется в якобы приготовлениях к массовым беспорядкам, а также в подготовке захвата правительственных зданий и сооружений. Многие политологи совершенно ясно понимают, что Лукашенко попросту боится за дальнейшее своё пребывание на президентском посту. Против деспотичного режима «батьки» уже настроено большое количество людей. Буря может случиться буквально в любую минуту. К тому же недавние переговоры Лукашенко с Единым Белорусским собранием оказались не более, чем заседаниями сторонников правящего режима. Проблемы незаконности власти Александра Григорьевича не решены до сих пор.