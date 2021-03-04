Помпео не исключил своего участия в выборах президента в 2024 году
4 марта 2021, 09:55
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможном участии в выборах президента в 2024 году. Так, он ответил на вопрос журналиста о том, готов ли он баллотироваться, если бывший глава государства Дональд Трамп откажется выдвигать свою кандидатуру.
«Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я и дальше планирую придерживаться тех же взглядов», - высказал он в эфире телеканала Fox News.
Ранее Трамп сообщил, что может вновь принять участие в президентских выборах. Кроме того, он отказывается принимать поражение в прошедшем голосовании на пост главы американского лидера.
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