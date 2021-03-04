National Interest: США могут «поставить мат» «Северному потоку - 2»

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4 марта 2021, 09:42 Источник: The National Interest

фото: Северный поток - 2, Weiser Martin/globallookpress.com

Автор журнала National Interest заявил, что президент США Джо Байден не должен отказываться от давления на европейские компании в вопросе строительства трубопровода «Северный поток – 2» из-за «публичной вежливости».

Журналист считает, что дальнейшие действия США не помогут избежать разочарования со стороны тех или иных западных партнеров. По его словам, поддержка «Северного потока-2» европейскими странами, несмотря на американские санкции, показывает, какое огромное влияние имеет Россия благодаря поставкам газа. Он добавил, что Вашингтону не нужно искать «волшебное средство, которое устроило бы всех».

«Есть только суровая реальность национальных интересов США, и они требуют поставить крест на "Северном потоке - 2», - отметил автор.

Он пояснил, что попытки блокировать строительство трубопровода рассматривают как ненужное обострение двусторонних отношений с Германией, поскольку проект в любом случае завершится. Однако журналист считает, что Вашингтону нельзя отказываться от своего курса, поскольку у них получалось препятствовать реализации «Северного потока-2».

«В этой партии геополитических шахмат может быть только один победный исход. Для США согласие с завершением строительства "Северного потока — 2" будет исторической ошибкой. Пришло время поставить этому проекту мат», - заключил он.