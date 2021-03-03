Зеленский заявил, что завершение строительства «СП-2» станет мощным ударом по Украине

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3 марта 2021, 18:50 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" мощным ударом по стране. Об этом он заявил в ходе брифинга с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если проект газопровода будет реализован, это станет мощным ударом по Украине. Политик также подчеркнул в рамках брифинга в среду, 3 марта, что данный удар по стране станет очередным после "Донбасса и Крыма".

Украинский лидер также посетовал на то, что Киев, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз "много сделали" для того, чтобы "Северный поток – 2" не был достроен.