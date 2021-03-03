Кравчук предположил, кто виноват в активизации военных действий в Донбассе
3 марта 2021, 17:27
Руководитель делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказал предположение, что обстрелы в Донбассе участились из-за активных действий Зеленского, Верховной рады и самой делегации.
Экс-президент Украины отметил, что среди бойцов ВСУ много раненых, контуженных. "В последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и наша делегация в ТКГ значительно усилили активность. Плюс санкции. То есть Россия увидела, что Украина от слов перешла к делу", - заявил он в интервью украинскому телеканалу.
На заседании контактной группы сегодня будут выяснять, повлияли ли санкции в отношении нескольких политиков Украины на деятельность группы, сообщил Кравчук.
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