Кравчук предположил, кто виноват в активизации военных действий в Донбассе

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3 марта 2021, 17:27

Леонид Кравчук, фото: leonid-kravchuk.com.ua

Руководитель делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказал предположение, что обстрелы в Донбассе участились из-за активных действий Зеленского, Верховной рады и самой делегации.

Экс-президент Украины отметил, что среди бойцов ВСУ много раненых, контуженных. "В последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и наша делегация в ТКГ значительно усилили активность. Плюс санкции. То есть Россия увидела, что Украина от слов перешла к делу", - заявил он в интервью украинскому телеканалу.

На заседании контактной группы сегодня будут выяснять, повлияли ли санкции в отношении нескольких политиков Украины на деятельность группы, сообщил Кравчук.

Ранее Леонид Кравчук назвал лучшим решением по Донбассу "выкинуть Россию силой".