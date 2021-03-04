ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Неизвестные взломали аккаунт президента Киргизии в Facebook

, 09:20 Источник: Интерфакс

Неизвестные взломали аккаунт президента Киргизии в Facebook
Садыр Жапаров. Фото: сайт ГД

Аккаунт президента Киргизии Садыра Жапарова в Facebook был взломан неизвестными. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

По ее словам, злоумышленники «оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами», хотя сам Жапаров к этим заявлениям не имеет никакого отношения.

Речь, в частности, идет о комментариях к новости про голосование в парламенте. В аккаунте главы республики появился оскорбительный комментарий, адресованный одному из депутатов.

Ранее Жапаров заявил об отсутствии альтернативы сотрудничеству Киргизии и России.

ДВа

Политика

Депутат Сурайкин предложил выплачивать женщинам подарочную зарплату на 8 марта

В Госдуме предложили выплачивать женщинам подарочную зарплату на 8 марта

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату в Международный женский день 8 Марта.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью