Неизвестные взломали аккаунт президента Киргизии в Facebook

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4 марта 2021, 09:20 Источник: Интерфакс

Садыр Жапаров. Фото: сайт ГД

Аккаунт президента Киргизии Садыра Жапарова в Facebook был взломан неизвестными. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

По ее словам, злоумышленники «оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами», хотя сам Жапаров к этим заявлениям не имеет никакого отношения.

Речь, в частности, идет о комментариях к новости про голосование в парламенте. В аккаунте главы республики появился оскорбительный комментарий, адресованный одному из депутатов.

Ранее Жапаров заявил об отсутствии альтернативы сотрудничеству Киргизии и России.