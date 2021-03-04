США планируют укрепить партнерские отношения с Арменией за 150 тысяч долларов

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4 марта 2021, 09:01

Фото: pixabay.com

Госдепартамент США выделит 150 тысяч долларов на укрепление партнёрских отношений Вашингтона и Еревана.

Эти средства пойдут на реализацию программ, которые способствуют «развитию взаимодействия» двух стран, сообщает RT.

Потенциальные получатели грантов будут «продвигать общие ценности США и Армении», а также вести работу по укреплению безопасности в регионе, в том числе, заниматься восстановлением дружественных отношений армян с жителями Турции и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Госдеп США решил нанять куратора для армянских правоохранителей.