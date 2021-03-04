В Греции ужесточили режим передвижения граждан

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4 марта 2021, 08:35 Источник: Парламентская газета

Афины. Фото: pixabay.com

Замминистра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за ликвидацию последствий кризисных ситуаций, объявил о введении дополнительных ограничений по коронавирусу.

По решению правительства из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки с 4 по 16 марта в стране ужесточаются правила передвижения граждан.

Жители Греции в эти дни смогут посещать только те продуктовые магазины, отделения банков и центры общественных услуг, которые расположены в том же административном районе города, где они проживают.

Кроме этого, ужесточены также правила занятий спортом на улице и прогулки с домашними животными - в пределах своего муниципального образования можно передвигаться только пешком или на велосипеде.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину «Спутник V» планируют признать в Греции.