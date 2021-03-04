Госдепартамент США назвал условие избежать второго раунда антироссийских санкций

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4 марта 2021, 08:22 Источник: РБК

флаг США, фото: pixels.com

Госдепартамент США заявил, что Россия получит шанс с избежать второго раунда санкций из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. 2 марта Вашингтон ввел ограничительные меры против юридических и физических лиц.

«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что, согласно американскому Закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года, России грозит гарантированный второй раунд санкций из-за дела Навального, если Москва не возьмет на себя обязательства больше не применять химическое оружие.