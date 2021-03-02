Госдепартамент объяснил, как можно отменить введённые США санкции из-за Навального

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2 марта 2021, 22:59 Источник: ТАСС

флаг США, фото: pixabay.com

Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон вводит антироссийские санкции в связи с применением химического и биологического оружия против своих граждан. Такое решение принято 2 марта из-за «отравления» Алексея Навального боевым веществом «Новичок».

«Сегодня госсекретарь установил, что правительство Российской Федерации применило химическое оружие против своих граждан в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. В результате после окончания 15-дневного срока уведомления Конгресса будут наложены следующие санкции …», - сказано в документе.

Так, Вашингтон прекращает оказывать Москве помощь в соответствии с законом об иностранной помощи 1961 года, за исключением срочной гуманитарной помощи, и останавливает любые американские программы по военному финансированию с участием России. Кроме того, США отказывают РФ в «предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи», в том числе со стороны Экспортно-импортного банка.

В заявлении говорится, что веденные ограничения могут быть сняты только через 12 месяцев после выполнения Москвой определенных условий. Рестрикции вводят в рамках американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.