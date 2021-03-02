Минфин США опубликовал санкционный список по России

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2 марта 2021, 20:59

флаг США, фото: pixabay.com

Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало список российских организаций и лиц, против которых ввели санкции из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Решение было принято 2 марта.

В список вошли Государственный НИИ органической химии и технологии (ФГУП "ГосНИИОХТ"), ФГБУ «27 Научный центр» и 33-й центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ.

Кроме того, ограничительные меры коснулись главу ФСБ Александра Бортникова, директора ФСИН Александра Калашникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, генпрокурора Игоря Краснова, а также заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина. Отмечается, что вся собственность попавших в список лиц, которую удастся обнаружить в юрисдикции США, будет заблокирована.