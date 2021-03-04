В Южной Осетии планируют провести конституционную реформу

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о необходимости конституционной реформы.
По его словам, поправки в основной закон будут приниматься всенародным голосованием.
Бибилов отметил, что в ближайшее время будет сделано заявление по началу работы над конституционной реформой и вплотную начнется работа с парламентом, Верховным судом, общественными организациями и политическими партиями.
«Соответствующие нормы заложены в самой конституции, согласно которым если изменения вносятся в три главы конституции, то обязательно нужен референдум», – уточнил глава Южной Осетии.
Ранее сообщалось, что Россия выделила Южной Осетии почти 80 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
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