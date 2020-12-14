Россия выделила Южной Осетии почти 80 млн рублей на борьбу с коронавирусом
14 декабря 2020, 21:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Правительство России выделило Южной Осетии 79,7 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение было подписано 14 декабря.
Средства выделяются Минэкономразвития РФ из резервного фонда правительства. Деньги, как говорится в документе, предназначены на «приобретение лекарств, обеспечение кислородом коечного фонда лечебных учреждений, перепрофилированных для приема инфицированных коронавирусом, а также на оплату труда медикам и другим работникам, которые участвуют в борьбе с пандемией в Южной Осетии».
По данным на 14 декабря, в красных зонах Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 65 пациентов.
Ранее сообщалось, что в октябре министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил развернуть мобильный госпиталь в Южной Осетии.
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