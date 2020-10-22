Шойгу поручил развернуть мобильный госпиталь в Южной Осетии

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Сергей Шойгу. Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки развернуть многофункциональный мобильный госпиталь в Южной Осетии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что указания об отправке госпиталя даны по решению верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина.

Шойгу отметил, что «по обращению Южной Осетии верховным главнокомандующим принято решение о развертывании в Цхинвале мобильного госпиталя».

Ранее сообщалось, что новая волна пандемии не мешает МО РФ проводить осенний призыв.