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Шойгу поручил развернуть мобильный госпиталь в Южной Осетии

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Шойгу поручил развернуть мобильный госпиталь в Южной Осетии
Сергей Шойгу. Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки развернуть многофункциональный мобильный госпиталь в Южной Осетии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что указания об отправке госпиталя даны по решению верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина.

Шойгу отметил, что «по обращению Южной Осетии верховным главнокомандующим принято решение о развертывании в Цхинвале мобильного госпиталя».

Ранее сообщалось, что новая волна пандемии не мешает МО РФ проводить осенний призыв.

ДВа

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