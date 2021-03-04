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Регионам Германии разрешили самим принимать решения о снятии карантинных ограничений

, 07:16 Источник: eadaily.com

Регионам Германии разрешили самим принимать решения о снятии карантинных ограничений
Фото: сайт ГД

Власти Германии дали право федеральным землям самостоятельно принимать решения о послаблениях.

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, это связано с конкретными статистическими критериями распространения коронавируса.

«Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует, чтобы они не отбросили нас назад», - считает канцлер.

В качестве первого шага планируется уже с 8 марта открыть книжные лавки, цветочные магазины, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы. Карантинный режим в Германии продлен до 28 марта.

Ранее Меркель сообщила, что Германия столкнулась с третьей волной коронавируса.

ДВа

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