Меркель сообщила, что Германия столкнулась с третьей волной коронавируса

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23 февраля 2021, 20:56 Источник: ТАСС

Ангела Меркель, фото: John Macdougall/dpa

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила сегодня во время заседания фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, что страна столкнулась уже с третьей волной пандемии, этот факт скрывать нельзя.

При этом Меркель считает, что немецкие власти должны продолжить работу над стратегией постепенной отмены действующих коронавирусных ограничений. Она отметила, что необходимо открыть в первую очередб магазины, затем рестораны и только потом отели.

Как сообщалось ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за осторожное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом.