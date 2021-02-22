Меркель предложила смягчить ограничения по коронавирусу в Германии

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22 февраля 2021, 16:52 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, Фото: Clemens Bilan/Pool/ globallookpress.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за осторожное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом.

Сообщается, что, согласно предложению Меркель, при смягчении ограничений необходимо проводить больше тестов, а также не ослаблять бдительность.

Меркель выделила три сферы, в которых могут быть смягчены ограничения: сфера личных контактов, школы и профессиональные училища, а также сфера культуры, ресторанов и спортивных групп.

Ранее сообщалось, что Германия решила финансово поддерживать белорусскую оппозицию.