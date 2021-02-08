Германия решила финансово поддерживать белорусскую оппозицию

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8 февраля 2021, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Власти Германии разработали документ под названием «План действий «Гражданское общество Беларуси», который предусматривает помощь студентам, журналистам и жертвам пыток. Ангела Меркель в своем выступлении подчеркнула, что это единственный способ не дать миру забыть о голосах белорусов и помочь стране.

Текст заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель:

«На следующей неделе будет ровно полгода с момента проведения президентских выборов в Беларуси, на которых Александр Лукашенко объявил себя победителем. Германия и Европейский союз не признают результатов этих выборов, так как они не были демократическими. Они не были ни свободными, ни честными, ни прозрачными. Наблюдателей ОБСЕ туда не допустили. Потенциальным альтернативным кандидатам чинили препятствия, их права систематически нарушались. После выборов оппозиционеры оказались в тюрьме, вынужденно покинули страну и искали убежище за границей.

Уже полгода отважный народ Беларуси каждую неделю выходит на улицы Минска и многих других городов по всей стране. Они мирно и с достойным восхищения упорством протестуют против фальсификации выборов, высказываются за политические перемены и полное преобразование страны.

Но у государственной власти Александра Лукашенко есть только один ответ на мирные демонстрации — насилие. Спецслужбы избивают на улицах мужчин и женщин, молодых и пожилых людей. Тем, кто попадает в тюрьму, угрожают пытки — и тому есть многочисленные доказательства. Я глубоко впечатлена непоколебимостью белорусского демократического движения. Кажется, власти рассчитывают, что мир скоро забудет об этих отважных людях. Мы не должны дать этому случиться.

Мы призываем политическое руководство Минска немедленно прекратить репрессии и освободить политических заключенных. Мы призываем, наконец, начать уважать право своих граждан на свободное выражение мнений. Германия и Европейский союз продолжат привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека в Беларуси, как мы ранее и делали с помощью санкций.

Но прежде всего сейчас мы думаем о мужчинах и женщинах, которые многим рискуют ради демократии в собственной стране.

Я думаю о Светлане Тихановской, с которой мне удалось встретиться здесь, в Берлине. И о ее соратнице Марии Колесниковой, которую, как и многих других, заперли в тюрьме.

Федеральное правительство Германии приняло «План действий «Гражданское общество Беларуси». Таким образом, преследуемые оппозиционеры и люди в гуманитарно затруднительной ситуации могут получить визы и убежище в упрощенном порядке. Мы хотим помочь травмированным жертвам пыток, а также учредить стипендии и поддержать независимые СМИ.

Это не разрешит конфликт между правовыми основами и репрессиями в Беларуси. Но это и невозможно сделать извне. Но это покажет всем смелым людям в этой стране, что мы на их стороне, что мы слышим их голоса — сегодня, как и полгода назад».

Что известно о плане «Гражданское общество Беларуси»:

- Германией уже заложен на план солидарных действий 21 миллион евро;

- Преследуемые граждане Беларуси и их ближайшие родственники смогут получить убежище в ФРГ. Для них будет создан упрощенный визовый режим;

- Политические преследования, согласно закону, не могут стать в Германии основанием для быстрой выдачи долгосрочных виз. Планируется изменение некоторых положений законов;

- Пережившим пытки белорусам Германия окажет медицинскую помощь;

- Германия совместно с Францией, Нидерландами и Норвегией планирует регистрировать последствия пыток в центрах для «документации и архивирования фактов совершенных нарушений прав человека»;

- Студенты белорусских вузов, отчисленные из-за участия в протестах или гражданской позиции, смогут получить финансовую поддержку для обучения в Германии.