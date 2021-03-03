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Захарова прокомментировала намерение США «не свергать режимы»

, 22:57 Источник: Звезда

Захарова прокомментировала намерение США «не свергать режимы»
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон больше не будет "свергать режимы" и продвигать силой демократию.

Захарова отреагировала на слова Блинкена фразой: "Прекрасный тезис". Дипломат также добавила, что США "наконец-то приняли правильное решение".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России отметила, что демократию продвигать силой нельзя, как нельзя продвигать что-либо даже не силой, а с применением каких-либо других ресурсов в суверенные страны без их воли и официального согласия, а также без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств.

ЕТ

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