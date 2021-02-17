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Госсекретарь Блинкен заявил, что США намерены искать способы укрепления стратегической стабильности с Россией

, 07:12

Госсекретарь Блинкен заявил, что США намерены искать способы укрепления стратегической стабильности с Россией
Энтони Блинкен, фото из открытых источников

Новые власти Соединенных Штатов Америки и российские власти сумели быстро договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью Национальному общественному радио США, что между двумя странами существуют разногласия, и Вашингтон «обеспокоен поведением и действиями России».

Но, как он отметил, две страны способны сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес, и
По словам Блинкена, США возмущают дело Алексея Навального, предполагаемые кибервзломы, ситуацию на Украине и «вмешательство в выборы».

«Однако мы должны быть способны работать на два фронта», — подчеркнул Блинкен, назначенный госсекретарем новым президентом США Джо Байденом.

Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет. 

ИЧ

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