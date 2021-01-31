Поддержка Вашингтоном протестов в России – это важная часть стратегии сдерживания Москвы

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31 января 2021, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Об этом сообщает интернет-издание EADaily, ссылаясь на заявление МИД России 31 января относительно проходящих сегодня в российских городах несанкционированных акциях.

В российском дипломатическом ведомстве подчеркивают, что поддержка госсекретарем США Энтони Блинкеном нарушения закона о собраниях и митингах российскими протестующими— еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона в этих событиях.

«Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение «программу», предложенную в 2019 г. аналитическим центром RAND Corp. («Растяжение сил России и вывод её из равновесного состояния»). Печально, что упустили предупреждение о «высокой цене и рисках» реализации данной доктрины», — говорится в комментарии МИД РФ на странице ведомства в «Фейсбуке».

МИД России потребовал от США - прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств. МИД РФ, также, напомнил об ответственности за такие действия.

«Админам: «митинги», о которых вы столь неподобающе для представителей дипломатической профессии заботитесь, являются не «запланированными», а незаконными. Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно — открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие — жизненное кредо (Вашингтона – «АН»)?» — говорится в комментарии ведомства.