В Швеции вооруженный мужчина ранил восемь человек

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3 марта 2021, 21:52 Источник: AFP

машина полиции в Швеции, Ali Lorestani/Tt

В Швеции в среду, 3 марта, мужчина напал на людей с холодным оружием. Согласно последней информации, предоставленной журналистам местной полицией, вероятно, речь идет о террористической атаке.

Поступила информация минимум о восьми пострадавших в результате нападения в шведском городе Ветланда. Состояние двух людей, получивших ранения, в настоящий момент оценивается как тяжелое. МВД Швеции рассматривает сейчас версию о теракте.

Есть данные о том, что двадцатилетнего нападавшего в процессе задержания ранили в ногу, а затем госпитализировали.