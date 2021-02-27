В столице задержаны подозреваемые в избиении музыканта

Злоумышленников, избивших музыканта "Машины времени", задержали. Как сообщается, сейчас их допрашивают по факту происшествия с Александром Дитковским, который был госпитализирован с серьезными травмами в ночь на 26 февраля.
Ранее были возбуждены два дела по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Побои".
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