Telegram-канал «112»: избитому музыканту «Машины времени» проведут операцию после нападения в Москве

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

26 февраля 2021, 09:44

Александр Дитковский, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Избитому в центре Москвы участнику группы «Машина времени» Александру Дитковскому проведут операцию. Об этом он рассказал сам в пятницу, 26 февраля.

«Перелом лицевой кости со смещением. Будут готовить к операции», - цитирует слова музыканта Telegram-канал «112».

Дитковский назвал нападавших «хулиганьем». По его словам, он впервые их видел. Неизвестные бегали по парковке, окружали машины и вымогали у людей деньги, но музыкант им отказал. Тогда нарушители набросились на него и избили.

Операцию планируется провести на следующей неделе, сейчас Дитковский находится в больнице.

По предварительным данным, злоумышленники действовали впятером. Представители артиста написали заявление в полицию, ведется поиск нападавших.