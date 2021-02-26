Telegram-канал «112»: избитому музыканту «Машины времени» проведут операцию после нападения в Москве
26 февраля 2021, 09:44
Избитому в центре Москвы участнику группы «Машина времени» Александру Дитковскому проведут операцию. Об этом он рассказал сам в пятницу, 26 февраля.
«Перелом лицевой кости со смещением. Будут готовить к операции», - цитирует слова музыканта Telegram-канал «112».
Дитковский назвал нападавших «хулиганьем». По его словам, он впервые их видел. Неизвестные бегали по парковке, окружали машины и вымогали у людей деньги, но музыкант им отказал. Тогда нарушители набросились на него и избили.
Операцию планируется провести на следующей неделе, сейчас Дитковский находится в больнице.
По предварительным данным, злоумышленники действовали впятером. Представители артиста написали заявление в полицию, ведется поиск нападавших.
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