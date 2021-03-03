Кандидат на пост госсекретаря США заявила о намерении «жестко реагировать» на действия России

Кандидат на пост первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон будет жестко реагировать в ответ на действия со стороны РФ, которые могут причинить вред Америке и ее союзникам.
В рамках выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по рассмотрению ее кандидатуры на пост первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман уточнила, что в случае ее утверждения на эту должность она использует все свои связи и обширный опыт для борьбы с вызовами, которые сейчас бросают Вашингтону.
По ее словам, среди этих вызовов значатся "амбиции" Китая соперничать с Штатами, "решимость Российский Федерации нанести ущерб и подорвать демократию" США, а также ядерные и прочие угрозы, которые "исходят" от Ирана и Северной Кореи.
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