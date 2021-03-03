Блинкен назвал Китай ключевым «геополитическим соперником» США в XXI веке

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3 марта 2021, 19:45 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен, Freddie Everett/State Department

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен назвал Китай "главной проблемой" для Вашингтона. Дипломат заявил, что к данному вопросу следует подходить с позиции силы.

Энтони Блинкен подчеркнул, что руководство США будет относиться к Китаю как к своему конкуренту и противнику, однако намерено, по возможности, сотрудничать с Пекином в тех сферах, где это взаимодействие необходимо.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки в среду, 3 марта, также заметил, что администрация президента страны Джо Байдена считает КНР своим ключевым геополитическим соперником в XXI веке.