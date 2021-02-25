Китай считает своими Сибирь и Дальний Восток. И ждёт удобного момента?

Территориальные проблемы между Китаем и Россией потенциально шире и опаснее, чем у России с Японией. Просто Пекин пока не вносит их в официальную дипломатическую повестку, а Москва старается не замечать китайского реваншизма, нацелившегося вернуть «незаконно аннексированные» Российской империей в XIX веке обширные территории Сибири и Дальнего Востока. Хотя нет никаких сомнений, что этот реваншизм питается всё более явной поддержкой руководства Компартии Китая.
В 1858 г. по Айгунскому договору России отошли земли на левом берегу Амура, а через два года по Пекинскому трактату российским стал и Уссурийский край. Таким образом, территория нынешнего Приморского края – это исконно китайские земли, которые назывались Хайшэньвэй, а на месте Владивостока будто бы даже был цинский город.
Китай бешено развивается, а Россия, ослабленная грызнёй с Западом, приходит в упадок. Со временем эти процессы неизбежно приведут к тому, что сильный пожрёт слабого. А сейчас нужно подводить под этот процесс экономическую и политическую базу, а не махать кулаками с трибун. Насколько по-пацански ведёт себя Москва в стычках с Западом, всегда идя в размен и не плача над последствиями, настолько она же на Востоке – скромный покладистый очкарик. Она прекрасно понимает, что Китай – это не деликатная Европа. Уж если рассоримся с Пекином, то куда будем разворачиваться после «разворота на Восток»? На Западе для нынешней власти все мосты сожжены. На Юг? Или вовсе на Север?
В 2004 г. Россия «добровольно вернула» Китаю свыше 170 кв. км островных территорий на Амуре, а в 2017 г. отдала 2 млн га российских земель китайцам в аренду на срок от 49 до 70 лет. Пекин взорвался овацией и вспомнил, что «русский с китайцем братья навек»? Ничего подобного! Наблюдатели отметили лишь ограничение негативных оценок Владимира Путина в китайских массмедиа, но само по себе «возвращение земель» преподносится как «первый шаг» на пути к желаемым для Китая результатам. Если Россия превратится, как опасаются многие специалисты, в сырьевой придаток Пекина, то территориальные потери в Сибири – только вопрос времени.
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