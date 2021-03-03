В США полиция получила данные о возможном захвате Капитолия 4 марта

Аргументы Недели → В мире 13+

3 марта 2021, 19:35 Источник: РИА "Новости"

Капитолий, pixabay.com

Полиция Капитолия в Вашингтоне усилила безопасность из-за поступившей информации о возможном сговоре с целью проникновения в здание. Предполагается, что ворваться в помещение могут в четверг, 4 марта.

В полиции уточнили, что получена информация о возможном сговоре неизвестной группы ополченцев, задачей которого является проникновение в Капитолий. Уточняется, что к настоящему моменту безопасность здания значительно укреплена, создано дополнительное физическое заграждение и увеличено число личного состава для защиты Конгресса.

Полиция Капитолия уточняет, что сейчас находится в постоянном контакте с ведомствами-партнерами на местном и федеральном уровнях.