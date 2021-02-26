Штурм Конгресса США может повториться

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26 февраля 2021, 12:57

Фото: соцсети

Разведка предполагает, что экстремистские группы открыто раздумывают над проведением серьезной атаки на Капитолий в Вашингтоне, заявила вчера полиция, отвечающая за безопасность Конгресса США. Об этом пишет новостное агентство «АННА Ньюс», ссылаясь на американские СМИ.

«Мы знаем, что бунтовщики из групп, которые участвовали в событиях 6 января, выразили желание взорвать Капитолий и убить как можно больше членов Конгресса», — заявил вчера исполняющая обязанности начальника полиции, отвечающего за парламент, Йогананда Питтман.

Походящим моментом для атаки, как считает полиция, выбрано предстоящее выступление Джо Байдена перед обеими палатами Конгресса. Конкретная дата этого выступления, проводимого один раз в год, в котором президент традиционно рассказывает нации о положении дел, пока не определена. Обычно она происходит в первые месяцы года.

Основываясь на этой информации, полиция «считает разумным сохранить усиленные меры безопасности, пока не будут устранены эти угрозы», добавила чиновница.

Питтман подчеркнула, что бунтовщики, напавшие на Капитолий, «были заинтересованы не только в нападении на членов Конгресса и офицеров».

Напоминаем, сторонники экс-президента США Дональда Трампа во время митинга на Капитолийском холме ворвались в здание Конгресса, желая помешать утверждению результатов выборов президента, которые они считают сфальсифицированными. В тех событиях погибли 5 человек. Одна безоружная участница митинга была застрелена охраной Конгресса. Её убийство попало в камеры. Еще четверо человек, в том числе полицейский, со слов американских служб, скончались по естественным причинам, такие как инсульт и инфаркт.

Новая администрация Джо Байдена объявила сторонников Трампа и членов правых групп, участвовавших в митинге 6 января и штурме Конгресса, «внутренними террористами. Демократы пытаются засудить экс-президента Дональда Трампа, обвиняя его в подстрекательстве к бунту.

Вашингтон и Конгресс США по сей день живут в повышенных мерах безопасности. Капитолий был обнесен забором и проволокой, периметр охраняется полицией.