К зданию парламента Армении стянули ОМОН и спецназ, на балконах расположились снайперы

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3 марта 2021, 18:20

В Ереване предприняты беспрецедентные меры безопасности перед выступлением премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте. Оппозиция объявила о новом митинге у здания, а полиция узнала о возможных провокациях.

У здания установили светошумовые гранаты типа "Заря". К площади стянуты сотрудники полиции с щитами и в спецобмундировании, а на балконах домов дежурят снайперы. Металлические ворота парка перед зданием парламента заварили на случай, если демонстранты попытаются прорваться штурмом.

В митинге оппозиции принимают участие около 8 000 человек.

Ранее Пашинян обвинил Саргсяна в попытке организации военного переворота .