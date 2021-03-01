Пашинян обвинил Саргсяна в попытке организации военного переворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил экс-президента страны Сержа Саргсяна в попытке военного переворота. Он заявляет, что бывший глава государства настраивает армию против нынешних властей. Об этом пишет новостное агентство «АННА Ньюс».
Никол Пашинян заявил о том, что Серж Саргсян, который до 2018 года был президентом Армении, пытается поднять против него армию. По словам премьер-министра, бывший глава государства оказывает давление на Генеральный штаб страны. Об этом Пашинян заявил сегодня на митинге в Ереване. Также он вновь потребовал отставки начальника генерального штаба.
25 февраля ситуация в Ереване обострилась после того, как Пашинян отправил в отставку заместителя начальника генерального штаба Тирана Хачатряна. После этого военные потребовали отставки премьер-министра, а затем последовали митинги его сторонников и противников, которые продолжаются в столице Армении по сей день.
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