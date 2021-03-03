В Эстонии 31-летний мужчина скончался после прививки вакциной AstraZeneca

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3 марта 2021, 16:12 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Молодой сотрудник спасательного департамента скончался в Эстонии после вакцинации от COVID-19. Об этом заявила руководитель бюро надзора за безопасностью лекарственного департамента страны Майа Уускюла.

Уточняется, что умершему мужчине, который работал спасателем, был 31 год. После проведения вакцинации у него внезапно начала болеть голова, а также поднялась температура. Через 10 дней после прививки симптомы у жителя Эстонии стали более серьезными, вследствие чего он был госпитализирован.

В полдень в среду, 3 марта, поступила информация о кончине мужчины. В настоящий момент устанавливается, имеет ли вакцина AstraZeneca отношение к его смерти.