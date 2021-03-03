Вирусолог Альтштейн считает нежелание прививаться от COVID-19 «недостатком культуры»

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3 марта 2021, 15:35 Источник: РИА "Новости"

шприц, ампула, pixabay.com

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в среду выразил мнение, что нежелание некоторых россиян прививаться от коронавируса нового типа можно объяснить "недостатком культуры".

Альтштейн подчеркнул, что речь идет о гражданах РФ, которые не хотят делать прививку препаратами, доказавшими ранее свою эффективность. Вирусолог заметил, что вакцина действительно способна вызвать недомогания, однако, обычно они являются незначительными. Эксперт также обратил внимание на то, что такие препараты в несколько раз снижают возможность заразиться COVID-19 и почти исключают вероятность смерти от коронавируса нового типа.

Анатолий Альтштейн напомнил, что в в гражданском обороте в России пока имеется только вакцина "Спутник V", которая была тщательно проверена в ходе трех фаз клинических испытаний и дала хорошие результаты.