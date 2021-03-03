В Италии предлагают выйти на прямые контакты с Россией по поводу поставок «Спутника V»

Члены итальянской независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из Ломбардии считают, что Италия должна наладить прямые контакты по поводу поставок российской вакцины «Спутник V».
По словам координатора организации Марко Баратто, если Австрия и Чехия вслед за Венгрией и Сан-Марино начали прямые переговоры с Москвой относительно вакцины, почему это не может сделать Рим.
Баратто также обратил внимание на то, что государства-члены Евросоюза имеют возможность заключать контракты с теми компаниями-производителями вакцин, которые не входят в число стратегических партнеров ЕС.
Ранее сообщалось, что молдавские врачи ждут поступления в страну вакцины «Спутник V».
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