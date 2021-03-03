Молдавские врачи ждут поступления в страну вакцины «Спутник V»

В Молдавии в первые два дня вакцинации против коронавируса было иммунизировано немногим более 750 медицинских работников реанимационных отделений.
Это оказалось значительно меньше ожидаемого. Как выяснилось, профильные специалисты не доверяют румынской AstraZeneca и ждут поступления в республику российской вакцины «Спутник V».
Также стало известно, что врачи двух ковид-центров Гагаузской автономии вообще отказались прививаться румынским препаратом. Руководство центров заявило, что медперсонал отдает предпочтение препаратам Pfizer или российскому «Спутнику V».
Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду не стала вакцинироваться препаратом AstraZeneca.
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