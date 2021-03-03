Киргизия и Казахстан планируют увеличить товарооборот до 1 млрд долларов

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3 марта 2021, 12:03 Источник: eadaily.com

Садыр Жапаров и Нурсултан Назарбаев. Фото: сайт президента Киргизии

В ходе визита в Нур-Султан президента Киргизии Садыра Жапарова, стороны договорились довести товарооборот до 1 миллиарда и расширить номенклатуру торгуемых товаров и услуг.

Этот показатель в экономических отношениях между Киргизией и Казахстаном в 2020 году составил чуть менее 800 млн долларов.

Жапаров в столице Казахстана встретился с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, спикером нижней палаты парламента Нурланом Нигматулиным, премьер-министром Аскаром Маминым, а также с местными бизнесменами.

Казахстан стал второй страной, которую Жапаров посетил в качестве президента. Ранее президент Киргизии рассказал, почему первым делом полетел в Россию.