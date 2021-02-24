Жапаров рассказал, почему первым делом полетел в Россию

Президент Киргизии Садыр Жапаров объяснил, почему именно Россия стала первой страной для его первого официального визита в качестве главы государства.
Киргизский лидер отметил, что это, в первую очередь, связано с тем, что «Россия всегда была близким, надежный союзником Киргизии».
«Дружба наших народов основывается на долгосрочных доверительных и добрых отношениях, испытанных продолжительным временем и историей», – отметил Жапаров.
Он подчеркнул, что его первая поездка носит ознакомительный характер и направлена «на установление личного контакта и закладку основ для дальнейшего развития долгосрочных союзнических отношений и стратегического партнерства».
Ранее Жапаров заявил об отсутствии альтернативы сотрудничеству Киргизии и России.
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