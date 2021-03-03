Японский миллиардер собирает команду в путешествие вокруг Луны

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3 марта 2021, 11:19 Источник: РИА Новости

Луна. Фото: pixabay.com

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил набор команды, которая готова отправиться с ним в путешествие вокруг Луны.

Маэдзава сообщил, что начал набор желающих на восемь вакантных мест. Полет, по его словам, запланирован на 2023 год на корабле Starship SpaceX, а все расходы он берет на себя.

Он также отметил, что претенденты на место в корабле должны объяснить, какое влияние полет в космос окажет на их деятельность и как участник сможет быть полезным для других членов экипажа.

Ранее Маэдзава говорил, что хочет взять с собой в полет представителей творческих профессий – кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа и дизайнера одежды.

Ранее сообщалось, что китайский беспилотник достиг орбиты Марса.