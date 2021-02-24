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Китайский беспилотник достиг орбиты Марса

, 08:11 Источник: eadaily.com

Китайский беспилотник достиг орбиты Марса
Фото: pixabay.com

Беспилотный космический аппарат «Тяньвэнь-1» вышел на опорную орбиту Марса и вскоре приступит к научным исследованиям.

В Центре по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления отметили, что в ближайшие три месяца аппарат будет находиться на высоте от 280 км в перицентре до 59 тысяч км над поверхностью планеты.

Ране в Кремле оценили успешную посадку американского Perseverance на Марс.

ДВа

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