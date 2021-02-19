В Кремле оценили успешную посадку американского Perseverance на Марс

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19 февраля 2021, 14:22 Источник: РИА Новости

Perseverance, фото: NASA/JPL-Caltech/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал удачную посадку американского вездехода Perseverance в районе кратера Езеро в четверг, 18 февраля. По его словам, подобные космические достижения – «достояние человечества».

«Разумеется, любые успехи в освоении космического пространства - это достояние человечества, и их можно только приветствовать … любой успех, конечно, он достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать», - высказал он.

Песков отметил, что наличие в стране собственной космической программы – это признак конкуренции «в хорошем смысле этого слова». Представитель Кремля считает, что именно она во много является «очень эффективным драйвером развития».

Ранее NASA опубликовало первые кадры с Марса после успешной посадки вездехода Perseverance в районе кратера Езеро.