США опубликовали список граждан России и предприятий, против которых вводятся новые санкции

США опубликовали список граждан России и российских предприятий, в отношении которых вводятся новые санкции. Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального семь должностных лиц России.
Под санкциями оказались:
Директор ФСБ Александр Бортников;
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко;
Генпрокурор РФ Игорь Краснов;
Глава ФСИН Александр Калашников;
Начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;
Заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.
33-й центральный НИИ Минобороны;
27-й научный центр Минобороны;
НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Министерство торговли США внесло в свой санкционный список 27-й Научный центр Минобороны РФ и девять компаний.
В отдельный список Госдепа внесли Анатолия Чепигу (он же Руслан Боширов) и Александра Мишкина (он же Александр Петров), которых власти Великобритании обвиняли в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
США решили не оказывать России помощь в соответствии с законом об иностранной помощи 1961 года, "за исключением срочной гуманитарной помощи".
Вывести ее из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений.
Прекратить любые программы иностранного военного финансирования с участием РФ.
Отказывать в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи.
Ограничить коммерческое космическое сотрудничество с Россией.
В Госдепе заявили, что введенные санкции могут быть сняты только через 12 месяцев и после выполнения Россией определенных условий.
США сообщили ранее, что вводят санции простив 14 организаций, 13- это коммерческие компании: девять - в России, три - в Германии, одна - в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в РФ.
Все они вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия).