США опубликовали список граждан России и предприятий, против которых вводятся новые санкции

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3 марта 2021, 07:55 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден, фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp, globallookpress.com

США опубликовали список граждан России и российских предприятий, в отношении которых вводятся новые санкции. Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального семь должностных лиц России.

Под санкциями оказались:

Директор ФСБ Александр Бортников;

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко;

Генпрокурор РФ Игорь Краснов;

Глава ФСИН Александр Калашников;

Начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;

Заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.

33-й центральный НИИ Минобороны;

27-й научный центр Минобороны;

НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Министерство торговли США внесло в свой санкционный список 27-й Научный центр Минобороны РФ и девять компаний.

В отдельный список Госдепа внесли Анатолия Чепигу (он же Руслан Боширов) и Александра Мишкина (он же Александр Петров), которых власти Великобритании обвиняли в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

США решили не оказывать России помощь в соответствии с законом об иностранной помощи 1961 года, "за исключением срочной гуманитарной помощи".

Вывести ее из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений.

Прекратить любые программы иностранного военного финансирования с участием РФ.

Отказывать в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи.

Ограничить коммерческое космическое сотрудничество с Россией.

В Госдепе заявили, что введенные санкции могут быть сняты только через 12 месяцев и после выполнения Россией определенных условий.

США сообщили ранее, что вводят санции простив 14 организаций, 13- это коммерческие компании: девять - в России, три - в Германии, одна - в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в РФ.

Все они вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия).