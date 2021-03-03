Совет Европы ищет экспертов, чтобы выяснить корни проблем с правосудием на Украине

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3 марта 2021, 07:09

Фото: pixabay.com

В Совете Европы намерены выяснить, почему некоторые судебные разбирательства на Украине проводятся с «чрезмерной продолжительностью».

Для этого организация планирует провести соответствующее исследование с привлечением специалистов, и объявила соответствующий тендер, сообщает RT.

В документе сообщается, что «проекту требуется подрядчик для организации и проведения социологического исследования основных факторов, ведущих к затягиванию судебных разбирательств, а также эффективных механизмов по предотвращению этого». На решение проблемы СЕ готов выделить 55 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Совет Европы планирует помочь украинцам получить более широкий доступ к правосудию.