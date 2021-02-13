Совет Европы планирует помочь украинцам получить более широкий доступ к правосудию

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13 февраля 2021, 09:08

Фото: pixabay.com

Совет Европы (СЕ) планирует привлечь специалистов для проекта по расширению доступа жителей Украины к системе правосудия. Соответствующий тендер уже объявлен.

В документе говорится, что проект предполагает оказание украинской стороне помощи в развитии законодательства, разработке стратегических документов в сфере судебной системы и доступа к правосудию. Кроме этого, речь идет о поддержке судов и властей страны в вопросах повышения качества оказания бесплатной юридической помощи «в соответствии с европейскими стандартами», сообщает RT.

Для реализации поставленных задач Совет Европы объявил поиск специалистов, которым предстоит заниматься в том числе оценкой нормативно-правовых актов, принимать участие в тематических семинарах и консультациях. Общий бюджет проекта составляет 700 тыс. евро, 55 тыс. из которых будет выделено на работу консультантов.

Ранее экс-президент Петр Порошенко рассказал, почему в Европе перестают помогать Украине.