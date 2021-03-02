Лукашенко назвал способ, позволяющий отказаться от многовекторной политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия готова потребить весь белорусский экспорт, то Минск может отказаться от политики многовекторности.
Белорусский лидер отметил, что некоторые по-прежнему критикуют роуководство республики за ее многовекторность в политике. Лукашенко подчеркнул, что «многовекторность обусловлена прежде всего экономической политикой».
«Если Российская Федерация сегодня готова весь экспорт Белоруссии потребить, ну так и вектор будет в том направлении. Но Россия не готова», – пояснил президент Белоруссии.
Лукашенко также заметил, что республика заинтересована в сотрудничестве с Западом в целом, где есть финансовые и технологические ресурсы, и с Китаем.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не нуждаются в слиянии.
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