Лукашенко назвал способ, позволяющий отказаться от многовекторной политики

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2 марта 2021, 22:15 Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия готова потребить весь белорусский экспорт, то Минск может отказаться от политики многовекторности.

Белорусский лидер отметил, что некоторые по-прежнему критикуют роуководство республики за ее многовекторность в политике. Лукашенко подчеркнул, что «многовекторность обусловлена прежде всего экономической политикой».

«Если Российская Федерация сегодня готова весь экспорт Белоруссии потребить, ну так и вектор будет в том направлении. Но Россия не готова», – пояснил президент Белоруссии.

Лукашенко также заметил, что республика заинтересована в сотрудничестве с Западом в целом, где есть финансовые и технологические ресурсы, и с Китаем.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не нуждаются в слиянии.