Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не нуждаются в слиянии

Аргументы Недели → В мире 13+

2 марта 2021, 14:11 Источник: Пресс-служба президента Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко 2 марта на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере заявил, что Белоруссия и Россия не нуждаются в слиянии с созданием единых органов управления.

Лукашенко отметил, что сейчас мир так изменился, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав РФ или Россия должна войти в состав Беларуси, "что просто было бы глупо даже работать в этом направлении", - заявил Лукашенко.

По его мнению, "это абсолютно не нужно". "Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", - уверен Лукашено.

По его словам, все "переговоры были основаны на создании единой системы по всем направлениям, чтобы это было еще теснее, чем сотрудничество округов и республик в самой Российской Федерации. "У нас есть твердое понимание, что это наше общее Отечество от Бреста до Владивостока, где сегодня существуют два независимых государства", - отметил он и заключил, что "он как первый Президент Беларуси как никто другой заинтересован в сохранении суверенитета белорусского государства", иначе "можно перечеркнуть всю четверть века, которую пришлось работать Президентом".