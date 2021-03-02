Итальянский политик Вито Петрочелли назвал «лучшего другая» России в ЕС

Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли рассказал, кто является наиболее близким партнёром России в Евросоюзе. 2 марта ЕС ввел против Москвы санкции из-за дела оппозиционера Алексея Навального.
«В рамках Европейского союза Италия является для России наиболее близким партнером по очень большому количеству вопросов. У нас не всегда одинаковое видение, но мы находим способы договориться и сблизить наши позиции, если это действительно важно», - пояснил он.
Петрочелли отметил, что в Италии существует своеобразный консенсус среди всех представителей политического спектра – введение санкций не должно быть целью само по себе, ограничительные меры не должны вредить взаимоотношениям гражданских обществ стран. По его словам, «Италия - лучший друг России в рамках ЕС».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.