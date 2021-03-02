Итальянский политик Вито Петрочелли назвал «лучшего другая» России в ЕС

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2 марта 2021, 22:18 Источник: РИА Новости

флаг Италии, фото: pixabay.com

Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли рассказал, кто является наиболее близким партнёром России в Евросоюзе. 2 марта ЕС ввел против Москвы санкции из-за дела оппозиционера Алексея Навального.

«В рамках Европейского союза Италия является для России наиболее близким партнером по очень большому количеству вопросов. У нас не всегда одинаковое видение, но мы находим способы договориться и сблизить наши позиции, если это действительно важно», - пояснил он.

Петрочелли отметил, что в Италии существует своеобразный консенсус среди всех представителей политического спектра – введение санкций не должно быть целью само по себе, ограничительные меры не должны вредить взаимоотношениям гражданских обществ стран. По его словам, «Италия - лучший друг России в рамках ЕС».