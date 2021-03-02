Лукашенко предложил разместить в Белоруссии российские самолеты

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2 марта 2021, 20:34 Источник: БелТА

Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разместить российские самолеты на территории республики. По его словам, их можно использовать для совместного дежурства.

«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить … Лучше купить или построить новые самолеты для этого», - высказал он на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

Лукашенко отметил, что у Белоруссии и России такой опыт уже есть - в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею в Минске.

Ранее Лукашенко рассказал о подробностях недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.