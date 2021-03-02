Лукашенко лично раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, а то «очень много брехни писали об этой встрече»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 марта 2021, 12:39 Источник: Сайт президента Белоруссии

В. Путин и А. Лукашенко, фото с сайта Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 2 марта, в Минске собрал совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере и рассказал о подробностях недавних переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко решил, что по поводу его встречи с российским лидером было много домыслов. По словам белорусского президента, «процентов 70 - это полная брехня и выдумки». По его словам, например, тема "трансфера власти" в Беларуси на переговорах в Сочи не обсуждалась, как уже успели написать в некоторых СМИ, - сообщила пресс-служба Лукашенко. По его словам, на встрече с Путиным обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним. Он подчеркнул, что тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, и ее не было в повестке дня.

Александр Лукашенко отметил, что обсуждались десятки, очень многие вопросы. «Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», - сказал президент Беларуси.

Лукашенко заявил, что после переговоров в Сочи и тех вопросов, которые были подняты на этих переговорах с Президентом России, договорились, что ряд вопросов будут обсуждаться на уровне руководителей Правительства и силового блока - Министра обороны, Госсекретаря.

В сети есть видео встречи Путина и Лукашенко.